L'Agence a ensuite pris contact avec d'autres pays (limitrophes), le 20 juillet via l'European Alert System, afin de les informer de la présence potentielle de ce produit dans les œufs. Entretemps, des œufs contaminés ont été découverts aux Pays-Bas et en Allemagne, et des élevages de volailles y ont été bloqués.

L’Agence fédérale pour la sécurité alimentaire a aussi pris des mesures afin d'éviter que des produits contaminés se retrouvent dans le commerce et finissent dans l'assiette du consommateur. Les entreprises où l'on redoutait une contamination ont été bloquées et les œufs "suspects" ont été détruits, indique encore l’Afsca ce mercredi.