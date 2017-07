Il ressort de ces analyses que la dose maximale à laquelle un passager se situant directement au-dessus du colis s'élève à 6,6 mSv pour le premier vol (Le Caire-Zurich) et à 3,1 mSv pour le second (Zurich-Bruxelles). "La limite de dose pour les personnes du public est fixée à 1 mSv par an, en sachant qu'une personne vivant en Belgique reçoit en moyenne une dose de 2,8 mSv par an suite à l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelles", poursuit l'AFCN. Celle-ci indique à titre de comparaison que la dose moyenne reçue lors d'un CT scan de l'abdomen est de 8mSv.



"Une exposition unique telle que rencontrée lors de cet incident ne représente pas une augmentation significative du risque sanitaire pour les personnes exposées", conclut-elle. "Il n'existe par ailleurs aucun risque de contamination radioactive de ces personnes. Elles ne sont donc pas non plus elles-mêmes radioactives."

Sur son site, l'AFCN classe l'événement provisoirement au niveau 2 sur l'échelle INES (Echelle internationale des événements nucléaires). Une échelle qui compte 7 niveaux, allant du niveau 1 (anomalie) au 7 (accident majeur).