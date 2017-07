Chez Clarebout Potatoes, on tente de résoudre le mystère. "Nous essayons, avec le médecin du travail et des spécialistes, de déterminer la cause du problème. Il y a quelques malades au centre de tri, mais des travailleurs d'autres sections présentent aussi les symptômes. Dans nos autres usines, où nous traitons les mêmes pommes de terre, il n'y a aucun souci. Nous avons encore renforcé les consignes d'hygiène déjà très strictes", a précisé Gert Masselus, responsable communication.

"Il n'y a pour le moment aucun indice démontrant que le personnel aurait été infecté par quelque chose à l'intérieur même de l'entreprise, mais les analyses sont encore en cours".

Le traitement des pommes de terre et la production ne sont pour l'instant pas menacés, affirme l’entreprise.