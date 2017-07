A la fin de l’an dernier, la tempête Dieter soufflait sur le littoral belge, emportant plus d’un million de tonnes de sable. Il aura fallu dépenser 17 millions d’euros pour remplacer ce sable disparu. Plusieurs entreprises et l’Institut de l’agriculture, de la pêche et de la recherche alimentaire (ILVO) ont alors proposé de construire un butoir naturel pour protéger les plages contre les tempêtes.

Il s’agit d’un récif qui sera placé sous le niveau de l’eau. Une zone pilote de 100 mètres carrés sera aménagée en août devant la côte de La Panne, non loin de la frontière française. Elle permettra d’étudier quelle est la meilleure façon de retenir le sable.