Belga

A.Fr. (avec Belga) Le plus grand syndicat des agriculteurs en Flandre demande à la ministre de la Santé publique, Maggie De Block (Open VLD), d’interdire progressivement et non pas immédiatement les médicaments contenant de l’oxyde de zinc (ZnO). Ces derniers sont administrés aux porcs belges notamment contre la diarrhée. L’Union européenne a récemment banni l’utilisation du ZnO, mais donne cinq ans aux Etats membres pour implémenter cette interdiction.