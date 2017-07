"La Belgique, de par sa situation géographique, est malheureusement une plaque tournante du trafic international des espèces protégées", déplore la ministre de l’Environnement Marie Christine Marghem. "Les chiffres des saisies témoignent de la vigueur de ce trafic, qui nourrit le crime organisé. C'est pourquoi nous devons particulièrement renforcer les contrôles à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières".



Concrètement, la ministre libérale veut élaborer un accord de collaboration avec les Régions flamande, wallonne et bruxelloise en vue de renforcer et d'harmoniser les contrôles. Une meilleure coordination avec d'autres organismes d'inspection, comme l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et les douanes, est également à l'étude. Le but étant de "travailler sans doublon de la manière la plus efficace possible".

En ce qui concerne les mesures déjà prises en faveur d'une plus grande efficience, la ministre de l'Environnement se félicite de disposer de sept inspecteurs pour la cellule CITES dès septembre, alors qu'ils n'étaient que deux contrats et demi en 2015.