Belga

A.Fr. (avec Belga) La ministre de la Santé publique Maggie De Block (Open VLD) proposera après l’été un nouveau logiciel qui devrait aider notamment les médecins plus âgés. L’an prochain, tous les docteurs seront obligés de faire des prescriptions de façon électronique, les patients ne recevant plus de prescription papier à apporter au pharmacien. Ce qui engendre une inquiétude. Le programme informatique existant est en effet trop cher et trop complexe pour certains médecins.