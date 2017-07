"Il comprend les réactions", indique un communiqué de l'Académie belge de pédiatrie. "Ce n'était absolument pas son but de viser la médecine généraliste. Il souligne d'ailleurs l'importance du médecin généraliste en première ligne."

L'Académie ajoute qu'Yvan Vandenplas n'a jamais affirmé que "les parents doivent de préférence consulter un pédiatre pour un enfant malade plutôt que leur généraliste". "Les généralistes sont en effet tout à fait formés pour détecter des affections graves tant chez l'adulte que chez l'enfant."

Elle renvoie aussi dans son communiqué à la réforme des soins pédiatriques de 2014, qui "a mené à une ambivalence sur la programmation des soins pour enfants". L'Académie a entretemps entamé une réflexion sur la manière dont le pédiatre peut de manière générale contribuer à renforcer le rôle du médecin généraliste en première ligne.

"Malheureusement, cela a été présenté comme si le médecin généraliste ne remplissait plus bien cette fonction aujourd'hui, alors qu'il n'y a aucun doute là-dessus", ajoute Yvan Vandenplas mercredi. "Je veux clairement exprimer ma vision, selon laquelle le pédiatre est formé pour les deuxième et troisième lignes, et que la pédiatrie de première ligne revient au médecin généraliste. Ils sont nombreux à avoir réagi, et ils ont raison."

Les propos du chef de pédiatrie de l'UZ Brussel ont déclenché de nombreuses réactions, notamment des syndicats médicaux. Mercredi matin encore, le Groupement belge des omnipraticiens (GBO) déplorait ces déclarations parues dans la presse, qui "portent atteinte à la confraternité".

"A l'heure où des changements majeurs se profilent dans le financement des soins de santé, il est indispensable que les médecins parlent d'une même voix et imaginent des solutions constructives pour l'avenir de soins de santé."