"Une fois de plus, la N-VA réagit sans vouloir comprendre le dossier ainsi que la procédure qui a été expliquée à maintes reprises", a réagi la ministre bruxelloise de l'Environnement, Céline Fremault (CDH).

"Malgré que le deuxième conflit d'intérêt était manifestement illégal, la Région bruxellois a toujours souhaité être constructive. Bruxelles Environnement a dès lors dressé les PV sans infliger les amendes entre le 22 février et le 22 avril 2017 pour les dépassements compris entre 6 et 9 décibels (valeurs tolérance), ce qui signifie que les compagnies ne devront rien payer pour cette période qui correspond aux 60 jours du conflit d'intérêt demandé par la Flandre", a rétorqué Mme Fremault.

Les procès-verbaux dressés durant la période du conflit d'intérêt pour ces dépassements avaient une vertu pédagogique afin de permettre aux compagnies de savoir où elles se situaient et de quantifier le nombre d'infractions.

La ministre précise que les seules amendes infligées durant ce laps de temps "concernaient les dépassements de plus de 6 et 9 décibels soit ceux qui ont toujours fait l'objet de poursuites depuis que l'arrêté bruit existe" et qui n'étaient donc pas concernées par le conflit d'intérêt.

En ce qui concerne les éventuelles infractions commises après le 22 avril, tous les dossiers sont instruits et la procédure suit son cours normal, précise-t-on au cabinet de la ministre. Des amendes pourraient donc être infligées à terme pour ces dépassements.