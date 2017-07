Au cours des cinq premiers mois de cette année 254.899 voitures neuves ont été vendues en Belgique.

Un peu plus de la moitié sont de ces véhicules roulent à l'essence. C’est une première car les Belges sont en général accros au diesel. À titre de comparaison: en 2013, il y a tout juste quatre ans, dans la même période on avait vendu deux fois plus de voitures diesel que les voitures à l'essence.

Si on achète de plus en plus de voiture essence c’’est qu’il est de moins en moins intéressant d’acheter une diesel. Il y a plusieurs raisons à cela. Ces dernières année la Flandre a modifié sa taxe de mise en circulation (TMC) exigée une seule fois, dans le courant du mois qui suit l'immatriculation ainsi que sa taxe de circulation qui est annuelle.

En Flandre, il est aujourd’hui plus cher fiscalement de rouler au diesel mais ce n’est pas encore le cas à Bruxelles et en Wallonie.

"Il y a un changement des préoccupations du public on est passé d’une volonté de réduire les émissions de C02 à une volonté d'améliorer la qualité de ll'air par une diminution des particules fines" explique Joost Kaesemans de la Febiac. "La différence de prix à la pompe entre le diesel et l’essence a aussi diminuée. De plus, la conscience écologique du consommateur a augmenté".