"De très nombreux filtres s'avèrent défectueux et incapables d'atteindre leur objectif de filtrer 95% des émissions", affirme le VAB dans son communiqué. L'organisation a calculé qu'en Belgique, "pas moins de 140.000 voitures diesel roulaient sans filtre à particules ou avec un filtre défectueux".

L'incapacité de détecter le degré de pollution des voitures diesel est due à des appareils de mesure inadéquats, affirme l'organisation. Par ailleurs, le test de mesure d'opacité des fumées d'échappement à l'accélération, utilisé par le contrôle technique, "est très controversé car inadapté aux voitures diesel modernes". Il n'est pas non plus "représentatif de la concentration en particules fines des gaz d'échappement" et n'est pas "assez précis".

Le VAB se pose dès lors de sérieuses questions sur la légitimité des zones à basse émission (ZBE) comme à Anvers. Comment garantir le respect de cette zone alors qu'on n'est pas en mesure de contrôler efficacement les moteurs diesels?, se demande-t-il.

Le VAB plaide pour que contrôle technique et ZBE soient ajustés afin que le premier rende la deuxième valide et efficace. Il souhaite que l'on puisse opérer d'ici 2019 des contrôles environnementaux plus rigoureux, non seulement pour les filtres à particules mais aussi pour l'émission de dioxyde d'azote (NO2).

Pour ce faire, la norme appliquée au contrôle technique doit être adaptée à la norme européenne, le taux d'émission de NO2 doit être contrôlé à chaque inspection et des méthodes de mesure plus efficaces et modernes doivent être utilisées, conclut l'organisation.