Cette fraude au filtre à particule qui se fait en toute impunité n'est pas un phénomène exclusivement belge. Il sévit dans toute l'Europe, en France il est même considéré comme un sport national.

Les centres de contrôle technique sont parfaitement conscients de cette fraude et sont demandeurs d’un renforcement des contrôles. Il y a deux ans, en septembre 2015, les instances de contrôle technique de six pays européens parmi lesquels GOCA Belgique ont publié une étude approfondie sur les tests défaillants sur les filtres à particules. Il s’agit du "rapport SET" plus de 3.000 voitures ont été testées dont 1.654 véhicules au diesel.

Les centres ont reconnu que leurs mesurages étaient obsolètes et ont proposé aux instances européennes de pouvoir être plus sept fois plus sévères et de pouvoir contrôler systématiquement les ordinateurs de bord des véhicules. Mais les autorités européennes n’ont encore rien fait de ce rapport SET.