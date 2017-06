Le vaccin contre la rougeole est obligatoire en Belgique et fait partie depuis 1985 du schéma de vaccination de base. Une première injection est prévue à l'âge de 12 mois, avant un rappel à 10 ans. La rougeole est pratiquement éradiquée en Belgique, mais peut parfois revenir via une personne venue de l'étranger porteuse de la maladie.



A la prison de Gand (photo), en Flandre orientale, aucune visite n'est autorisée ce mardi ainsi qu'aucun transfert de détenu. Il a dès lors été demandé aux parquets de privilégier les procès impliquant des personnes détenues dans d'autres prisons.



La Confédération des syndicats chrétiens affirme pour sa part que des mesures de protection du personnel ont été prises, dont le port de masques et de gants. La CSC estime également que la suspension des visites est certes une mesure drastique pour les détenus, mais compréhensible afin de garder l'infection sous contrôle.