L'Institut national de Recherche Biomédicale congolais a constitué une équipe internationale afin de déterminer la source de la récente épidémie d’Ebola (photo archives). "Cet institut congolais a également pris contact avec l'Université d'Anvers", explique le biologiste Herwig Leirs.

Le chercheur s'envolera donc à destination de la République démocratique du Congo le 28 juin, pour trois semaines, en compagnie de deux autres scientifiques belges, Erik Verheyen et Sophie Gryseels. Erik Verheyen, qui dépend de l'Institut royal des Sciences naturelles, collabore depuis de nombreuses années avec l'Université de Kisangani (nord-est) et connait bien la région et de sa faune.