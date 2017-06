Marnik Aerts

A.Fr. Le temps sera très variable ce mardi, avec des averses localement très violentes dans le courant de l’après-midi. "Dans certains villages, il pourrait tomber entre 20 et 40 litres d’eau par mètre carré, et dans d’autres rien du tout", précise Frank Deboosere, le Monsieur Météo de la VRT. Le sol étant actuellement très sec et dur, les masses d’eau pourraient ne pas être rapidement absorbées et entrainer des inondations.