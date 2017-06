"Même le directeur de l'AFCN a été forcé de reconnaître que tout nouveau réacteur atomique présentant ces défauts ne pourrait être homologué", relèvent-elles. "La présence de ces fissures augmente fortement le risque d'une rupture soudaine des cuves et d'une catastrophe nucléaire du fait de la fusion de cœur par perte du liquide de refroidissement."

Pour la plateforme, il ne faut prendre aucun risque car "une catastrophe nucléaire causerait la mort de dizaines de milliers de personnes, la maladie chez des centaines de milliers d'autres et compromettrait définitivement l'avenir de nos enfants".

L'approvisionnement en électricité de la Belgique pourrait être assuré sans Tihange 2 et Doel 3, dont les arrêts sont d'ailleurs fréquents, ajoute-t-elle. Au-delà de l'arrêt définitif de Tihange 2 et Doel 3 (photo), certains participants demandent aussi que l'Allemagne ferme ses usines de combustibles nucléaires de Lingen et Gronau, qui exportent vers les centrales belges.

Plus largement, les initiateurs du projet et leurs soutiens défendent une transition de l'énergie nucléaire vers le renouvelable. Jeudi, Engie-Electrabel et le directeur de la centrale nucléaire de Tihange avaient invité une délégation de manifestants pour une rencontre ce dimanche. Mais les organisateurs ont préféré remettre le rendez-vous à un moment plus opportun que le jour-même de leur action.