Chaque année, l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé reçoit quelque 600 communications de patients, médecins ou pharmaciens à propos de médicaments. Ce nombre stagne d’année en année. "Il devrait y avoir davantage de signalements", estime Ann Eeckhout de l’AFMPS, interrogée par la VRT. "Il y a quelque 11 millions de Belges et 100.000 professionnels de la santé. Et en Belgique on consomme beaucoup de médicaments".