Dans un arrêt rendu vendredi, la Cour constitutionnelle rejette plusieurs exceptions présentées par le gouvernement mais ne se prononce pas sur le fond de l'affaire. Elle pose une série de neuf questions préjudicielles - sans compter les sous-questions - à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) de Luxembourg. Certaines questions distinguent les cas de Doel 1 et 2, la première étant à l'arrêt depuis février 2015, soit avant le vote de la loi de prolongation.



La Cour constitutionnelle belge veut également anticiper les effets d'une annulation éventuelle de la loi, une décision qui aurait des répercussions importantes sur l'approvisionnement électrique du pays. Elle demande à la Cour européenne si, le cas échéant, elle peut maintenir les effets de la loi afin d'éviter une insécurité juridique et permettre de satisfaire aux obligations d'évaluation des incidences environnementales et de participation du public.



Les écologistes avaient ardemment combattu cette loi au parlement. "Il s'agit précisément des questions que nous avons soulevées lors des travaux parlementaires, et qui avaient été balayées d'un revers de main par la ministre (fédérale de l'Energie, Marie-Christine) Marghem" (MR), a commenté Jean-Marc Nollet (Ecolo).



"L'arrêt de la Cour constitutionnelle et les interrogations qu'il soulève renforcent encore l'idée de la fragilité juridique de cette prolongation, que nous dénonçons depuis des mois. Ceci est en effet une preuve supplémentaire des conséquences désastreuses de la politique du 'fait accompli' menée par la ministre de l'Énergie, alors qu'il s'agit d'un dossier fondamental pour la sécurité des citoyens et l'avenir énergétique de notre pays".