A.Fr. (avec Belga) D’après Frank Deboosere, le "Monsieur Météo" de la VRT, la nuit de mercredi à jeudi a déjà été la plus chaude de cette année, avec plus de 22 degrés à Uccle. Et ce jeudi pourrait marquer un nouveau record diurne, le thermomètre grimpant jusqu’à 34 degrés localement. Entretemps, le pays traverse officiellement une vague de chaleur, ce qui est étonnement tôt dans l’année.