Le parquet de Louvain mène une enquête sur une grave pollution environnementale à Bekkevoort qui a coûté la vie à un taureau de 700 kilos. L’animal avait avalé une substance toxique et a été retrouvé mort samedi matin, la tête dans un fossé pollué.

"D’après les premiers résultats du laboratoire il semble que l’animal ait ingurgité un cocktail de pesticides et d’insecticides. Il pourrait s’ agir d’un produit très toxique qui n’est plus autorisé à la vente" d’après le bourgmestre Hans Vandenberg (CD&V) de Bekkevoort.

Afin de trouver l’origine exacte du produit le cadavre de l’animal été saisi ainsi que 50 mètres3 de terre.

Comme la nature de la pollution n’est pas encore connue, les services d’urgence n’ont voulu prendre aucun risque et une grande opération d’assainissement a été menée. Le personnel de la protection civile et des pompiers ont examiné les lieux équipés de combinaison et de masques de protection.

On ignore encore qui est responsable du déversement du produit toxique. "L’intéressé doit savoir que toute l’opération aura coûté au moins 30.000 euros. Si l’auteur de la pollution est découvert, il devra régler la note", ajoute le bourgmestre.

Le parquet de Louvain a ouvert une enquête. Il s’agit à la fois d’une enquête de police et d’une enquête scientifique. "Nous attendons encore les résultats du laboratoire et de l’autopsie du taureau".