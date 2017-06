Pas de réaction de la Commission européenne pour l’instant. Bart Staes, eurodéputé Groen, est particulièrement critique par rapport à la sortie de Ben Weyts et le qualifie d'"agitateur eurosceptique et non de décideur politique". Selon lui, l’exécutif européen mène le débat en toute prudence depuis des mois au travers de discussions discrètes avec le secteur, avec les autorités sanitaires, via une très large consultation et sans prendre de décisions unilatérales.

Bart Staes (cf. photo) estime qu’il s’agit de "bashing anti-Union européenne dans la plus pure tradition rabique eurosceptique". Et l’eurodéputé écologiste de conclure que c'est ce genre de "mensonges et demi-vérités" et de polémiques "développées constamment dans les journaux du dimanche et les tabloïdes" qui ont conduit certains à se méfier de l'Europe et "à voter un Brexit".