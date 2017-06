Le cofondateur du géant pharmaceutique aurait pour projet de réunir, d'ici la fin de l'année, les sociétés Pharco Innovations et Etixx Sports et d'y associer Primerose Pharma, le groupe de Mario Debel, pour former le point de départ de cette nouvelle entité.

"Ce trio doit former le point de départ d'autres acquisitions, puis éventuellement d'une entrée en Bourse à moyen terme. L'objectif n'est toutefois pas de donner naissance à un groupe de l'envergure d'Omega", affirme une source proche du dossier.