Les chiffres ont été fournis par la ministre flamande de l’Environnement, Joke Schauvliege (CD&V), à la demande du député flamand Bart Nevens (N-VA). Ils ont été confirmés à la VRT. La plus grosse partie de ce bon milliard de kilos de déchets provient de pays voisins de la Belgique. Mais certains pays plus exotiques livrent aussi des déchets à notre pays, depuis le Mexique et les Bahamas jusqu’à la Corée du Sud, l’Uruguay et le Nigéria.

L’industrie flamande des déchets réalise un chiffre d’affaires annuel de 3,7 milliards d’euros. Le secteur emploie actuellement 12.000 personnes.