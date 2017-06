Or, une zone de haute pression devrait entraîner pour la prochaine quinzaine un temps relativement stable et plutôt sec. Les précipitations, limitées, ne devraient donc pas permettre de combler les déficits accumulés, estime l'IRM.



En mars, avril et mai, un total de 108,0 mm de précipitations a été relevé au pluviomètre de la station météorologique d'Uccle (photo), en Région bruxelloise. La valeur jugée normale pour cette période de trois mois est de 187,8 mm. Sur une période de 11 mois, de début juillet à fin mai, le total s'élève à 506,7 mm, ce qui n'est que 65% de la normale (781,0 mm).

En fait, tous les mois, depuis juillet dernier, se sont révélés plus secs que la normale, à l'exception de novembre. Les écarts les plus anormaux ont été observés en septembre, décembre et avril.