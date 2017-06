Reporters

A.Fr. (avec Belga) Lors de leur première rencontre, mercredi soir à La Hulpe, les ministres de la Nature et de l’Environnement flamande Joke Schauvliege (CD&V), bruxelloise Céline Frémault (CDH) et wallon René Collin (CDH) ont abordé diverses problématiques communes à leurs trois territoires, dont la protection des abeilles et des pollinisateurs. Une Semaine de l’abeille, commune aux trois Régions, devrait voir le jour.