Le vent deviendra assez fort à fort sur la plupart des régions, à la mer il sera plutôt fort à parfois très fort de sud virant au sud- ouest. Les rafales pourront atteindre 90 km/h, voire 100 km/h sous les orages, indique l'IRM, qui a décrété le code orange de mise en garde.



Durant la soirée de mardi, le risque d'averses diminuera progressivement, mais le ciel restera nuageux avec par endroits encore quelques averses. Durant la nuit, le temps deviendra plus sec avec quelques éclaircies. En fin de nuit, l'instabilité augmentera à nouveau et quelques averses pourront se déclencher. En Ardenne, les minima seront compris entre 6 et 8 degrés, ailleurs ils oscilleront autour de 11 ou 12 degrés. Le vent sera encore modéré à assez fort de sud-ouest. Des rafales de 50 à 60 km/h souffleront sur le territoire.



Mercredi, le temps restera venteux et instable avec des averses, voire même un orage, et de fortes rafales de vent. Dans le courant de la journée, la tendance aux averses devrait toutefois diminuer depuis l'ouest. Les maxima se situeront entre 14 et 17 degrés en Ardenne et entre 18 et 20 degrés ailleurs. Le vent sera assez fort, et à la mer fort, de secteur ouest. Les rafales pourront encore atteindre les 75 km/h, conclut l'IRM.