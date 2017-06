Pour les pompiers, il a été compliqué d'atteindre la montagne de détritus pour éteindre le feu. Des engins mécaniques de la firme ont été utilisés pour retirer les déchets et les éteindre, a précisé Pierre Meys, porte-parole des pompiers de Bruxelles. L'incendie est sous contrôle et il n'y a plus de dégagement de fumée. Un centre de crise a été mis en place, mais il n'y a pas eu d'évacuation.



Les mesures de confinement (garder fenêtres et portes fermées, couper la ventilation), imposées pendant quelques heures aux habitants de Neder-over-Heembeek, Vilvorde, Haren, Evere et Zaventem, ne sont plus jugées nécessaires. Les habitants de Diegem avaient également été appelés à rester confinés, la fumée se dirigeant vers la commune.



La chaussée de Vilvorde a été fermée entre le pont Van Praet et le pont de Buda à Bruxelles. La société régionale de transport en commun Stib a par ailleurs fait savoir que l'arrêt van Praet n'était momentanément pas desservi (lignes 3 et 7), sur ordre de police.