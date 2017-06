"Il y a de réelles chances pour que vous aperceviez un renard, la nuit sur la Grand-Place de Bruxelles", a déclaré Diemer Vercayie de Natuurpunt.

"Les renards ont adapté leur comportement au fait que l’homme occupe de plus en plus d’espace et que des zones naturelles ont été urbanisées. De plus les renards peuvent très bien s’accommoder à la vie en ville. Ils y trouvent de la nourriture en abondance avec de nombreux rats et souris ainsi que le contenu de nos poubelles. Les renards ont donc adapté leur façon de chasser", ajoute Diemer Vercayie.