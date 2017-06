L’échevin de l’Environnement, Mohamed Ridouani (SP.A, photo), qui était présent à Essen pour défendre la candidature de Louvain, s’est dit ravi du prix obtenu. "C’est un moment mémorable pour notre ville et pour l’association Leuven 2030, et une récompense pour tous les Louvanistes. Grâce à notre collaboration unique avec les habitants, les entreprises, organisations et institutions, nous pouvons mener à bien notre ambition de faire de Louvain l’une des villes les plus viables et saines d’Europe".

"Le fait que nous ayons remporté ce prix prouve que nous sommes sur la bonne voie. Ce prix place Louvain encore plus solidement sur la carte internationale, et ouvre la porte à une collaboration avec d’autres villes".

En 2013, Louvain avait d’ailleurs déjà remporté le titre de la Commune la plus durable. Et en 2014, elle obtenait le Prix belge pour l’Energie et l’Environnement.