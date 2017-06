En comparaison à la moyenne, les Belges en incapacité permanente de travail, au chômage, sans diplôme ou vivant seuls sont également moins satisfaits de leur vie. Par rapport à un salarié à temps plein, être en incapacité permanente de travail ou être au chômage font respectivement baisser le bien-être de 0,5 et 0,2 point environ. De même, ne pas avoir de diplôme fait baisser le bien-être des Belges de l'ordre de 0,3 point.



Le fait d'être entouré de proches participe également au bonheur. Ne pas vivre seul, avoir une personne à qui se confier et avoir une personne à qui demander de l'aide font chacun augmenter le bien-être entre 0,2 et 0,3 point.



Les déterminants n'ont toutefois pas la même importance pour tous les Belges, relève l'étude. Par exemple, être en très mauvaise santé, ne pas être marié ou voir son revenu diminuer affectent relativement plus le bien-être des chômeurs. De même, être en incapacité permanente de travail, sans diplôme ou encore ne pas pouvoir demander de l'aide à quelqu'un impactent relativement plus le bien-être des moins de 25 ans.