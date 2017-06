"Le gouvernement fédéral belge attend de l'Union européenne qu'elle poursuive son rôle de leader dans l'implémentation de l'accord de Paris et qu'elle reste plus que jamais engagée dans une action multilatérale en faveur du climat", dit encore Charles Michel, qui "note avec satisfaction, qu'il n'y a, à ce stade, aucun signe démontrant que suite à la décision américaine, d'autres pays soient tentés de revoir à la baisse leurs engagements climatiques et environnementaux".



"A la Conférence des Nations Unies la semaine prochaine, je vais plaider pour qu'il y ait plus d'attention sur le lien à faire entre la sécurité et le climat", ajoute le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders (photo), dans le même communiqué. "Une meilleure efficience énergétique offre des opportunités économiques. Cela accroit notre compétitivité et présente des avantages en matières de santé."