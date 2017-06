Ce portefeuille est constitué de "Forêt Pro Bos" (gestion durable de la filière courte du bois), "Trans Agro Forest" (préservation des sols et des eaux grâce à l'agroforesterie), "ProfilWood" (développement de l'innovation et des circuits courts dans la filière du bois) et "FormaWood" (développement des compétences et acquisition des bons gestes techniques).



Ces quatre projets regroupent des compétences à tous les niveaux de la filière bois dans le but de valoriser et redynamiser le secteur sur un territoire de 62.000 km² et 10,8 millions d'habitants.



La filière bois franco-belge est touchée dans son ensemble par la concurrence étrangère, surtout venant des pays de l'Est et de l'Asie.

L'initiative est donc une opportunité pour toute la filière forêt-bois franco-belge de se développer et d'assurer sa pérennité. Son objectif général est de développer l'ensemble des maillons de la filière bois afin de permettre aux acteurs de l'amont (exploitants et propriétaires forestiers) et de l'aval (entreprises de transformations et constructeur) de collaborer plutôt que de travailler de façon isolée.