Le pique-nique aura lieu le 25 juin à midi et l’organisation Picnic The Streets se rebaptise pour l’occasion Picnic The Royal Parc.

"Un pique-nique sera organisé devant l’une des entrées du parc de Laeken. Mais si nous sommes assez nombreux et que la motivation est là alors pourquoi ne pas franchir une étape supplémentaire dans l’après-midi et tenter d’aller pique-niquer jusque dans le parc royal ? Un projet qui est tout sauf facile à réaliser étant donné que ce parc est entouré de hauts murs et de fils barbelésé" a expliqué un des activistes de Picnic The Royal Park, Gerben Van den Abeele, dans l’émission "De ochtend" (VRT).