A la côte belge (photo), l'eau satisfaisait dans les 42 stations contrôlées aux normes minimum. Entre 2015 et 2016, le nombre de plages ayant une eau de baignade d’excellente qualité est passé de 32 à 38.



Le Luxembourg, Chypre, Malte, l'Autriche et la Grèce ont les eaux de baignade les plus propres. L'eau était d'excellente qualité dans plus de 95% des points de baignade contrôlés dans ces pays. Seuls 1,5% des points de baignade contrôlés ont obtenu une mention "insuffisant".

Il est encourageant de voir que de plus en plus de sites de baignade à travers l'Europe répondent aux plus hautes normes de qualité. Les Européens peuvent ainsi choisir en connaissance de cause les sites de baignade où ils souhaitent se rendre cet été", a commenté le directeur de l'Agence européenne de l'environnement Hans Bruyninckx.