En Flandre, le premier cas de frelon vient d'être découvert : dans une ruche à Audenarde, en Flandre orientale. En Wallonie, deux nids de frelons asiatiques avaient dû être détruits en 2016. Dans la foulée, un réseau de surveillance active avait été mis en place afin de freiner leur installation et empêcher leur reproduction.



Concrètement, quiconque détecte un frelon ou pense en avoir aperçu un est invité à prendre une photo de l'insecte, à le localiser et à prendre contact avec la plateforme de coopération Honeybee Valley de l’Université de Gand, avec le Centre wallon de recherches agronomiques (cra-w), l'association Cari (qui regroupe les apiculteurs en Wallonie et à Bruxelles), ou encore à remplir le formulaire d'observation sur le site http://biodiversite.wallonie.be/frelon.



Le cabinet du ministre wallon de la Nature, René Collin, appelle par ailleurs à la prudence et recommande de ne pas détruire soi-même les nids. "La destruction du frelon asiatique est une opération dangereuse, le frelon pouvant se montrer très agressif lorsqu'on attaque son nid", indique-t-on. D'autant plus qu'une équipe du cra-w, formée spécialement pour les détruire, est prête à intervenir.

Tim Adriaens de l’Institut de recherche pour la Nature et la Forêt (INBO) précise que "70% des nids de frelons asiatiques sont installés dans des arbres, à une hauteur de plus de10 mètres. Il n’est possible de s’en débarrasser que le soir, quand toutes les ouvrières sont rentrées au nid".