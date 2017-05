Enfin, les recettes issues de la vente de matériaux sont passées de 60,4 millions d'euros à 59,6 millions (-1,3%). Cette baisse est attribuée principalement à la diminution des revenus générés par le PET recyclés dont les prix ont atteint un niveau particulièrement bas.



Le projet test lancé l'an dernier pour une collecte élargie des emballages en plastique et qui a vu, dans six communes, le sac bleu remplacé par un sac mauve, permettant de collecter de nouveaux plastiques rigides, s'est révélé prometteur, selon Fost Plus. Entre 1,5 et 5,5 kg de matériel d'emballages supplémentaires par habitant auraient ainsi pu être collectés en 2016. Pour l'avenir, Fost Plus recommande "des investissements importants dans les centres de tri, dans la perspective d'une application à l'ensemble du territoire belge".