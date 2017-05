Chaque jour, quelque 200.000 automobilistes se rendent à Bruxelles, ce qui entraine de plus en plus d’embouteillages. Le gouvernement bruxellois veut y remédier et prépare un nouveau règlement pour les projets de transport des entreprises. "Nous prévoyons notamment que les personnes qui bénéficient d’une voiture de société doivent aussi se voir offrir par leur employeur un vélo de société ou un abonnement au train. Ou du moins un abonnement au vélo ou un vélo à partager", expliquait Pascal Smet à la rédaction de la VRT.