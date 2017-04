L'immunothérapie sera remboursée aux patients suivant un traitement de première ligne d'un cancer du poumon. L'immunothérapie n'était jusqu'ici possible que pour un nombre limité de cancers, dont ceux du poumon en deuxième ligne (c'est-à-dire des cancers ayant déjà été traités par chimiothérapie ou un autre type de thérapie), de la peau ou du rein. Ce traitement présente des effets secondaires bien moins lourds que ceux de la chimiothérapie. Les patients ne perdent ainsi pas leurs cheveux, n'ont pas de nausées, ou nettement moins, et sont beaucoup moins fatigués. Il empêche en outre la croissance tumorale pour une plus longue période et 45% des patients concernés y répondent, contre 28% en cas de chimiothérapie, selon la ministre de la Santé, Maggie De Block.