"La collaboration tant clinique que scientifique entre nos institutions académiques et hospitalières laisse présager, d'une part, la conduite de traitements à la pointe des indications actuelles en oncologie et, d'autre part, le développement de programmes de recherche propres à élargir les limites de nos connaissances", souligne Vincent Grégoire, Professeur ordinaire aux Cliniques universitaires Saint-Luc.



Le centre est situé sur le site du Health Sciences Campus Gasthuisberg, à Louvain. Les appareils de protonthérapie seront livrés et installés par IBA. Le coût total est évalué à 45 millions d'euros, dont 6 millions pris en charge par Saint-Luc et l'UCL.



Une présentation officielle du centre avait lieu à Louvain ce vendredi en présence des ministres Maggie De Block, Jo Vandeurzen et Philippe Muyters. La Wallonie avait, elle aussi, annoncé en 2014 son intention de débloquer 47 millions d'euros pour la construction d'un centre de protonthérapie à Charleroi.