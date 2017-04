Les trois ressortissants chinois seront déférés ce vendredi devant le juge d'instruction. Le parquet demande leur placement sous mandat d'arrêt pour violation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Les hippocampes et les éléphants sont en effet menacés d'extinction et sont donc des espèces protégées. Le commerce de ces dernières et de leurs produits dérivés est soumis à des conditions très strictes.