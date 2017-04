Concrètement, les détenteurs professionnels de volailles ne doivent plus confiner leurs animaux à compter de ce jeudi 20 avril. Seules les mesures habituelles de prévention destinées à empêcher l'introduction de la grippe aviaire resteront d'application.

Cinq contaminations par le virus H5N8 de la grippe aviaire ont été recensées en Belgique en février et en mars: une à Lebbekke chez un détenteur amateur d'oiseaux et quatre chez des oiseaux sauvages à Oud-Heverlee, Huldenberg, Dilsen-Stokkem et Ottignies, précise Willy Borsus.

Depuis novembre 2016, plus de 1.100 contaminations ont été constatées dans les élevages avicoles professionnels et amateurs et dans des parcs zoologiques dans l'Union européenne.