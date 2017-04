Chez les jeunes, le harcèlement ou les mauvais traitements sont les premières raisons d'envisager un suicide.

La hausse de l'année dernière est toutefois beaucoup plus faible que celle remarquée en 2015, où on avait noté une hausse de 26% du nombre d’appels. "Cela s'explique principalement par le fait que le nombre de volontaires avait plus que doublé sur trois ans de temps", indique la directrice du Centre flamand de prévention du suicide, Kristien Pauwels.

Le Centre occupe 134 volontaires à ce jour.