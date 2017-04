Reporters

A.Fr. (avec Belga) L’an dernier, les Belges ont collecté via les réseaux Recupel près de 115.000 tonnes de vieux appareils électriques et électroniques. Cela représente 10,2 kilos par habitant, ou plus de 32 millions d’appareils, et donc un record d’électro usagé récolté. Recupel encourage les consommateurs à faire encore mieux.