Des 185.000 hectares de forêts en Flandre, quelque 65.000 ha sont situés dans une zone destinée à l’industrie, l’habitat ou la récréation, et donc en danger de déboisage. En juin 2016, le gouvernement flamand avait approuvé temporairement la protection de 12.334 hectares des zones forestières les plus précieuses et vulnérables. Il s’était basé pour cela sur des paramètres écologiques, ainsi que sur l’âge, la superficie, ou la situation géographique de ces zones de verdures.

Après avoir reçu une série d’avis et au terme d’autres discussions, il fallut attendre qu’une carte définitive des zones à protéger soit établie. Celle-ci a maintenant été réalisée. Elle vise à protéger 12.262 ha de zone forestière vulnérable - soit un peu moins que prévu initialement.