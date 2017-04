La moyenne des températures maximales a été de 13,7°C (normales: 10,4°C) et la moyenne des températures minimales de 5,3°C (normales: 3,1°C), des valeurs exceptionnellement élevées, selon l'Institut royal de Météorologie.



De plus, le record de température maximale absolue pour un 30 mars à Uccle a été battu, avec 21,8°C. Dans le reste du pays, les plus hautes températures ont été mesurées le 30/03 à Angleur (Liège), le maximum relevé a été de 23,5°C.