Belga

A.Fr. (avec Belga) Le millier d’habitants que comptent ensemble les villages de Zevekote et Sint-Pieters-Kapelle, en Flandre occidentale, a dû être évacué vendredi soir à la suite d’une fuite d’acide nitrique. La citerne en cause, dans une entreprise de traitement de lisier, a maintenant été complètement vidée et les habitants de Zevekote peuvent rentrer chez eux, escortés par des pompiers qui examinent leur habitation (photo). Ceux de Sint-Pieters-Kapelle (Middelkerke) ont pu regagner leurs maisons déjà ce samedi matin.