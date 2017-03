Belga

A.Fr. L’entreprise belgo-suisse Eternit installée à Kapelle-op-den-Bos, et qui produit notamment des tuiles et des panneaux de construction, a vu sa condamnation - dans le cadre du premier procès en Belgique de victimes de l’amiante, en 2011 - confirmée ce mardi par la Cour d’appel de Bruxelles. Les dommages et intérêts qu’elle devra verser à la famille décimée par le cancer ont cependant été nettement rabotés, passant des 250.000 imposés par le tribunal de première instance à 25.000 euros. La famille est néanmoins satisfaite.