Pour se nourrir, une colonie d'abeilles est capable de butiner plus de 4 milliards de fleurs par an sur une surface moyenne de 1,5 km de rayon. "Ces pollinisateurs d'exception ramènent ainsi, au sein de la ruche, du pollen et du nectar en provenance de ces fleurs. BeeOdiversity a analysé ces échantillons pour dresser un état de l'environnement sur 11 sites, représentant une surface approximative de 7.000 ha, et deux périodes (mai/juin et juillet/août). Les sites couvrent cinq zones de Bruxelles (Nord, Centre, Ouest, Sud, Est)", explique l'entreprise.



Sur les sept métaux lourds recherchés (chrome, cadmium, plomb, zinc, mercure, arsenic et cuivre), six ont été détectés. Seul le mercure n'a pas été retrouvé. "Trois métaux lourds ont été mesurés à des doses importantes dans les zones Nord et Centre (parfois plus de 30 fois les doses mesurées en zones naturelle et agricole). L'origine de ces métaux lourds doit encore être identifiée", précise BeeOdiversity.