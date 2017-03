Depuis plusieurs années déjà, l’association Bednet en Flandre et son pendant Take Off en Communauté française fournissent ainsi gratuitement du matériel informatique à la fois aux enfants malades et à leur école. Via une webcam, les écoliers alités peuvent ainsi suivre les cours, poser des questions à l’enseignant et même faire des travaux de groupe avec des camarades. Le projet s’adresse aussi aux mères adolescentes.

Pour informer les écoles et les familles d’enfants malades sur la possibilité de poursuivre sa scolarité à distance, mais aussi pour récolter des fonds en faveur de ce projet, l’association Bednet lançait l’an dernier la Journée du pyjama. Des centaines d’écoliers se rendaient alors en pyjama à l’école, par solidarité avec les enfants malades. Cette année, la Journée est également organisée dans les écoles francophones du pays et est donc devenue nationale.