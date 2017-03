On retrouve les parts des énergies renouvelables les plus élevées en Suède (53,9%), en Finlande (39,3%), en Lettonie (37,6%), en Autriche (33,0%) ainsi qu'au Danemark (30,8%). À l'inverse, les plus faibles proportions ont été enregistrées au Luxembourg et à Malte (5,0% chacun), aux Pays-Bas (5,8%), en Belgique (7,9%, pour un objectif de 13% en 2020) ainsi qu'au Royaume-Uni (8,2%).



Parmi les 28 États membres de l'Union européenne, onze ont déjà atteint le niveau requis pour réaliser leurs objectifs nationaux 2020 respectifs: la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Croatie, l'Italie, la Lituanie, la Hongrie, la Roumanie, la Finlande et la Suède.

À l'autre extrémité de l'échelle, les Pays-Bas (à 8,2 points de pourcentage de son objectif national 2020), la France (à 7,8 pp), l'Irlande et le Royaume-Uni (à 6,8 pp chacun), ainsi que le Luxembourg (à 6,0 pp) sont les plus éloignés de leurs ambitions.